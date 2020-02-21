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Людмила Князева

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Людмила Князева
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Мой авторский концерт Дом Композиторов 21.02.2020 вторая часть
31:38 0 0 10 часов
Краткое описание
Запись по трансляции с Авторского Концерта Людмилы Князевой из Московского Дома Композиторов 21.02.2020
Лицензия
Жанры
Легкий джаз, Неоклассицизм, Детская музыка
Автор музыки
Людмила Князева
Автор текста
Ирина Токмакова
Исполнитель
Сильва Меликсетян, Дарья Якимович. Ирина Новичкова
Студия
Студия Звукозаписи Московского Дома Композиторов
Теги
дом композиторов композитор людмила князева
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