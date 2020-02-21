Мой авторский концерт Дом Композиторов 21.02.2020 вторая часть

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- Краткое описание
- Запись по трансляции с Авторского Концерта Людмилы Князевой из Московского Дома Композиторов 21.02.2020
- Лицензия
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- Жанры
- Легкий джаз, Неоклассицизм, Детская музыка
- Автор музыки
- Людмила Князева
- Автор текста
- Ирина Токмакова
- Исполнитель
- Сильва Меликсетян, Дарья Якимович. Ирина Новичкова
- Студия
- Студия Звукозаписи Московского Дома Композиторов
- Теги
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