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Людмила Князева

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Людмила Князева
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Мой авторский концерт Дом Композиторов 21.02.2020 первая часть
33:19 3 0 10 часов
Лицензия
Жанры
Современная классика/Модерн, Вокальная, хоровая, Камерная
Автор музыки
Людмила Князева
Автор текста
Лев Квитко, В. Виухин, Людмила Князева
Исполнитель
КАмерный Хор ГМПИ им. М.М. Ипполитова - Иванова, дирижер Владими
Описание
Записано по трансляции с концерта 21.02.2020 с Авторского Концерта Людмилы Князевой из Московского Дома Композиторов
Студия
Студия Звукозаписи Московского Дома Композиторов
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