Мой авторский концерт Дом Композиторов 21.02.2020 первая часть

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- Лицензия
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- Жанры
- Современная классика/Модерн, Вокальная, хоровая, Камерная
- Автор музыки
- Людмила Князева
- Автор текста
- Лев Квитко, В. Виухин, Людмила Князева
- Исполнитель
- КАмерный Хор ГМПИ им. М.М. Ипполитова - Иванова, дирижер Владими
- Описание
- Записано по трансляции с концерта 21.02.2020 с Авторского Концерта Людмилы Князевой из Московского Дома Композиторов
- Студия
- Студия Звукозаписи Московского Дома Композиторов
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